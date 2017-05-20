Цукерберг рассказал, как ему пришлось прервать медовый месяц из-за IPO

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг в пятую годовщину брака с Присциллой Чанг рассказал, как ему пришлось прервать медовый месяц из-за IPO.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня наша с Присциллой пятая годовщина свадьбы, и я хочу рассказать забавную историю о том, как это было. Вчера была пятая годовщина IPO Facebook. Вы можете спросить, кто будет планировать свою свадьбу на следующий день после IPO? Хороший вопрос», - написал он.

Читайте такжеЦукерберг показал, как отреагировал на новость о зачислении в Гарвард и сообщил о возвращении в колледж (видео)

Цукерберг рассказал, что гости, приглашенные на свадьбу, не были предупреждены о торжестве и думали, что праздник посвящен выпускному Присциллы.

«Когда они пришли в наш дом, я сказал им, что мы поженимся. Это был отличный день», - рассказал Цукерберг.

По его словам, руководство социальной сети понятия не имело, когда будет назначена дата IPO. В результате это произошло за день до свадьбы. Цукерберг рассказал, что из-за рабочих проблем ему пришлось прервать медовый месяц и вернуться к делам.

«Тогда я пообещал Присцилле, что каждый год мы будем устраивать медовый месяц, чтобы отпраздновать наш брак. В этот раз мы путешествуем по США», — добавил он.