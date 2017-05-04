Четверть населения мира пользуется Facebook

Компания Facebook обнародовала отчет о своих доходах за первый квартал, отметив, что месячная аудитория социальной сети выросла до 1,94 млрд человек. Об этом сообщает The Verge.

По сравнению с первым кварталом 2016 года количество активных пользователей Facebook выросло на 17%. Доход компании за новый отчетный период составил $8 млрд, что на 49% больше, чем в прошлом году.

В целом, количество ежедневных активных пользователей за год составило 1,28 млрд человек (рост на 18%). Количество активных пользователей в месяц достигло 1,94 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг подчеркнул, что это хороший результат, а между тем соцсеть продолжит активно работать над инструментами для поддержки мирового сообщества.

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«У нас было хорошее начало в 2017 году, - сказал он. - Мы продолжаем создавать инструменты для поддержки сильного мирового сообщества».

Цукерберг так же сообщил, что компания добавляет 3 тысячи модераторов, чтобы бороться с распространением насильственных фильмов. Компания также работает над тем, чтобы противостоять дезинформации и поддельным новостям.