Жертвы вируса-вымогателя WannaCry получили новые сообщения от хакеров

Пострадавшие от вируса WannaCry получили новое сообщение от злоумышленников с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных, как сообщает The Sun.

В сообщении утверждалось, что "немало пользователей уже заплатили и получили ключи для дешифрования".

"Я гарантирую, что расшифрую файлы для честных клиентов", — заявили в своем письме неизвестные. Далее злоумышленники объяснили, как ускорить процесс получения ключей.

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Или появление письма было заранее запланировано хакерами и он находился внутри вируса, или они собственноручно разослали его жертвам.

Напомним, в последние дни программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп" - от 200 до 600 долларов, который нужно перевести на указанные счета в биткоинах.