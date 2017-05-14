Вирус-вымогатель WannaCry распространился на 150 стран мира

Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCrypt зафиксированы в 150 странах мира, заявил глава Европола — полицейской службы Евросоюза — Роб Уэйнрайт, пишет Медуза.

Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.

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«Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал Уэйнрайт в интервью британскому телеканалу ITV, сообщает The Daily Star.

Глава полиции Евросоюза подчеркнул, что пока уровень угрозы от вируса не снижается. С началом рабочей недели в понедельник, 15 мая, предупредил он, число зараженных компьютеров может возрасти.

Напомним, вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая и распространился на десятки тысяч компьютеров. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку.