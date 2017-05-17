В Украине установлен рекорд по посещаемости ВКонтакте

17:32, 17 мая 2017
Наука и IT
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В ВКонтакте - рекорд по посещаемости.

ВКонтакте посетили 18 млн пользователей / фото vk.com/ua

Украинский сегмент ВКонтакте установил рекорд по посещаемости после вчерашнего решения Порошенко о блокировке соцсети в стране. Об этом сообщили в пресс-службе VK Украина.

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"VK установил новый рекорд в Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки - на два миллиона больше прошлого триумфа. Вчера наша социальная сеть стала наиболее популярным интернет-ресурсом страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #блокировка ВКонтакте#рекорд посещаемости