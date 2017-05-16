В Украине ограничить доступ к сайту можно только через суд – офис омбудсмена

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявляет, что по украинскому законодательству блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в судебном порядке. Об этом Чаплыга сообщил УНИАН, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны, утвержденное указом президента, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Yandex и ресурсов Mail.ru.

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«В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует», - заявил он.

«В отношении юридических лиц могут приниматься ограничения, но в отношении блокировки сайтов...у нас такое понятие есть, но только через суд. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента», - добавил Чаплыга.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.