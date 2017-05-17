СМИ назвали провайдеров, которые уже начали блокировать ВКонтакте

Ряд украинских провайдеров уже заблокировал доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также российским сайтам, перечисленным в соответствующем указе президента Украины.

Так, к блокированию российских сайтов приступили "Укртелеком", "Киевстар", "Ланет" и "Добробут", передает "Апостроф".

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Соцсеть ВКонтакте уже заблокировали LifeCell и "Добробут".

Ограничить доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим под санкции, готовятся также "Триолан" и "Воля кабель".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.