В Канаде ученые показали необычайно хорошо сохранившуюся "мумию" динозавра (фото)

Останки Нодозавра – пятиметрового травоядного динозавра, весившего 1,3 тонны, и покрытого броней – 6 лет назад случайно обнаружил в земле оператор экскаватора. Об этом со ссылкой на National Geographic пишет SkyNews.

Тогда находку отправили в Королевский музей Тиррелл в провинции Альберта. В течение пяти лет ученые из музея трудились, извлекая останки динозавра из камня. То, что им удалось получить больше похоже на скульптуру, а не на окаменелость. Фотографии динозавра были обнародованы только сейчас.

Ученые говорят, что останки так хорошо сохранились, потому что животное вероятно, смыло во время наводнения в океан. Туша осталась на дне, и там ее кожа минерализировалась, а потому сохранила форму. Это произошло 110-112 миллионов лет назад - в Меловом периоде.

Ученые продолжат изучать удивительную находку, еще предстоит определить структуру скелета нодозавра, настоящий цвет его кожи и много другое. Динозавр станет центральным экспонатом выставки в Королевском музее Тирелл.