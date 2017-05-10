В Австралии нашли древнейшие следы жизни на земле

Австралийские и новозеландские ученые обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Информацию об исследовании опубликовал Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).

Читайте такжеВ Киеве нашли древнеегипетскую мумию

Окаменелости, которым 3,48 миллиарда лет, обнаружили у горячих источников в регионе Пилбара. Таким образом период появления на Земле древнейших микроорганизмов сдвинулся на 580 миллионов лет назад.

До этого древнейшими доказательствами микробной жизни на земле считались залежи древних грунтов возрастом с 2,7 - 2,9 млрд лет в Южной Африке, содержащие следы органических веществ.

"Наши открытия говорят о том, что микроорганизмы появились на суше гораздо раньше, чем мы считали до этого – примерно на 580 миллионов лет ранее. Это может говорить о том, что жизнь сначала появилась у пресноводных горячих источников на суше, а не в океане, как принято полагать", - пояснила автор исследования доктор Тара Джокич.

Ученые предполагают, что таким же образом микроорганизмы могли появиться на Марсе.