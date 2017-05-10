В Австралии нашли древнейшие следы жизни на земле
Возраст окаменелостей составляет примерно 3,5 миллиарда лет.
Австралийские и новозеландские ученые обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Информацию об исследовании опубликовал Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).
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Окаменелости, которым 3,48 миллиарда лет, обнаружили у горячих источников в регионе Пилбара. Таким образом период появления на Земле древнейших микроорганизмов сдвинулся на 580 миллионов лет назад.
До этого древнейшими доказательствами микробной жизни на земле считались залежи древних грунтов возрастом с 2,7 - 2,9 млрд лет в Южной Африке, содержащие следы органических веществ.
"Наши открытия говорят о том, что микроорганизмы появились на суше гораздо раньше, чем мы считали до этого – примерно на 580 миллионов лет ранее. Это может говорить о том, что жизнь сначала появилась у пресноводных горячих источников на суше, а не в океане, как принято полагать", - пояснила автор исследования доктор Тара Джокич.
Ученые предполагают, что таким же образом микроорганизмы могли появиться на Марсе.