NASA попросило украинского ученого о помощи с проектом заселения Марса

Космическое агентство NASA решило привлечь к проекту по колонизации Марса украинского исследователя Василия Тараса. Об этом он лично сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что NASA необходимы эксперты по социальным дисциплинам, которые специализируются на стрессах, конфликтах, групповой динамике и психологии.

«Миссии NASA по Марсу нужна наша помощь. Это действительно здорово. Одно из самых интересных приглашений, которые я когда-либо получал. Марс», - написал Василий Тарас.

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Исследователь сообщил, что попросили специалистов подготовить и изложить свои идеи относительно того, какие проблемы социально-культурного характера могут возникнуть среди астронавтов.

«Никаких обещаний относительно долгосрочного сотрудничества. Лишь предварительные обсуждения», - написал Василий Тарас.

Напомним, ранее сообщалось, что у человечества появилось новое потенциальное место жительства – Плутон.

Американское космическое агентство NASA установило, что на этой карликовой планете есть вода, а это значит, что в будущем люди могут там жить, как и на Марсе. Астроном Анатолий Видьмаченко никогда не переставал называть Плутон планетой, хотя его зарубежные коллеги уже 10 лет даже не перечисляют его среди планет солнечной системы. А зря, потому когда космический аппарат NASA сфотографировал на Плутоне водяной лед, этот объект стал возможным пристанищем человечества, если на Земле станет мало места или что-то пойдет не так.