Минюст США начал расследование из-за инструмента Uber для "обмана" чиновников - СМИ

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber Technologies за использование программ, которые помогали водителям обходить местные регулирующие органы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, передает РБК.

Компания использовала программу «Greyball», которая может «помечать» некоторых пользователей для того, чтобы они видели другую версию приложений, пишет Reuters. В этих версиях в разных ситуациях Greyball изменял реальное местоположение машин Uber. Например, если водителям поступали угрозы или их работу пытались ограничить чиновники. Местные власти могли искать водителей для того, чтобы их оштрафовать, конфисковать автомобиль или помешать деятельности, отмечает Reuters.

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При этом, компания анализировала кредитную информацию, устройство пользователя, местоположение и другие факторы для предсказания, не будет ли запрос на поездку опасным для водителя, сообщали прошлые и действующие сотрудники компании. Если поездка представлялась незаконной водитель увидел бы это в приложении и не выбрал бы такого клиента, пишет Reuters.

При этом, пишет агентство, Uber мог заходить дальше прописанного в соглашении с пользователем, например, добывать данные о кредитной карте, чтобы узнать, были ли клиент связан с используемыми полицией кредитными организациями, или проверять его профили в соцсетях.

Компания прекратила использовать «Greyball» в марте, вскоре после того как New York Times сообщила о его существовании.

Напомним, в начале марта New York Times сообщила, что сервис такси Uber на протяжении нескольких лет использовал систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены.