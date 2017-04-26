Последняя миссия: зонд Cassini готовится пролететь между кольцами Сатурна

В среду зонд "Кассини" начинает свою финальную миссию – серию из 22 пролетов между кольцами Сатурна и его атмосферой. Об этом сообщает ВВС Россия.

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Зонд будет использовать свою большую антенну как щит от частиц камня и льда. При огромной скорости столкновение даже с крохотными частицами может оказаться губительным для космического аппарата.

Аналитики считают, что шансы на подобное столкновение невелики, но специалисты по управлению полетом хотят избежать даже мельчайшего риска.

На время полета радиоконтакт с зондом будет потерян, поскольку антенна не будет направлена в сторону Земли. Центр управления полетом ожидает, что контакт будет восстановлен лишь через 20 часов.

Если все пройдет удачно, то "Кассини" совершит еще 21 такой пролет в течение ближайших пяти месяцев (последний пролет запланирован на сентябрь), после чего зонд войдет в плотные слои атмосферы Сатурна. Так как на борту "Кассини" к тому времени практически не останется горючего, его миссия не может быть продолжена.

NASA называет пролеты между атмосферой Сатурна и его кольцами грандиозным финалом.

Если не произойдет никаких происшествий, "Кассини" пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут разрешить множество до сих пор неразрешенных вопросов об истории этой планеты.

"Эта миссия принесет множество новых и удивительных данных. Мы ожидаем получить информацию о составе, структуре и динамике атмосферы Сатурна, а также поразительную информацию о кольцах", - говорит Атена Кустени из Парижской обсерватории в Медоне, во Франции.

Издание отмечает, что одна из главных задач миссии - определить массу, и, соответственно, возраст колец Сатурна. Чем больше их масса, тем выше шанс, что они существуют с глубокой древности, возможно даже являясь ровесниками самого Сатурна.

"В прошлом мы не могли определить массу колец, потому, что Cassini пролетал в стороне от них", - объясняет Лучиано Иесс из римского университета Ла Сапиенца.

"Влияние колец на гравитационное поле было невозможно измерить из-за сплюснутой формы Сатурна. Но, пролетев между планетой и ее кольцами, "Кассини" сможет определить свойства пространства вокруг планеты", - добавляет он.

Однако, как говорит, Николас Алтобелли из Европейского космического агентства, даже если ученым удастся определить массу колец, из этого не следует, что они смогут определить их возраст.

"Нам все еще необходимо понять параметры состава колец Сатурна. Они состоят из практически чистой воды в виде льда. Если их возраст соответствует возрасту самого Сатурна, почему они выглядят так свежо, когда на них постоянно обрушиваются метеориты?", - вопрошает он.

Согласно одной из теорий, возраст колец может быть совсем небольшим, так как они могут быть останками кометы, которая слишком близко подошла к Сатурну и была разорвана его гравитационным полем на бесчисленные фрагменты.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более $3 млрд, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини). Cassini-Huygens - одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в разных атмосферных условиях и спектре цвета.