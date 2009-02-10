Милиция приостановила работу почти 50 музыкальных веб-сайтов, владельцы которых нарушали авторские права.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, анализ состояния криминогенной ситуации в сфере интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что получает распространение противоправная деятельность интернет-сайтов, которые бесплатно или на платной основе предлагают пользователям загрузить музыкальные и аудиовизуальные произведения. Такая деятельность происходит с нарушением требований Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

С целью прекращения фактов незаконного распространения музыкальных произведений в сети Интернет Департаментом Государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно с его региональными подразделениями организовано проведение постоянного мониторинга интернет-сети и локальных сетей с целью установления интернет-сайтов, которые предлагают загрузку музыкальных и аудиовизуальных произведений.

В целом подразделениями МВД проведены проверки деятельности 71 интернет-сайта, технические участки которых находятся на территории Украины. Во время отработки были установлены провайдеры, которые предоставляют услуги хостинга указанным сайтам, а также лица, которые зарегистрировали доменные имена данных сайтов и осуществляют их наполнение «пиратским» музыкальным контентом. В результате принятых мер провайдерами приостановлена деятельность 49 интернет-сайтов.

Сейчас подразделениями Государственной службы борьбы с экономической преступностью проводится работа по документированию противоправной деятельности 29 интернет-сайтов.

Кроме того, для налаживания эффективного взаимодействия по обеспечению надлежащего уровня защиты прав интеллектуальной собственности Министерством внутренних дел совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии Украины наработан и подписан Меморандум о взаимопонимании. Создана совместная рабочая группа, которая разрабатывает План скоординированных мер по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере, а также практических мер по реагированию на правонарушения в сфере авторского права и смежных прав.

В результате принятых в течение октября 2008 - января 2009 гг. мер подразделениями Государственной службы борьбы с экономической преступностью проведена проверка 458 субъектов хозяйствования, которые осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием произведений, исполнений и фонограмм без выплаты надлежащего вознаграждения (роялти) за коммерческое использование. Из них - 197 кафе, баров, ресторанов, 119 ночных клубов, салонов игровых автоматов, 32 концертных площадки и дискотеки.

В отношении правонарушителей составлено 286 административных протоколов по ст. 51-2 (Нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности) Кодекса Украины об административных правонарушениях, возбужден ряд уголовных дел. Изъято 57 музыкальных автоматов и другого оборудования для публичного использования произведений и фонограмм на общую сумму 1,2 млн. грн.

В то же время в сообщении департамента отмечается, что криминогенная ситуация в этой сфере остается сложной из-за недостаточного нормативно-правового урегулирования как деятельности организаций коллективного управления, так и контроля за этой деятельностью со стороны государства, в результате чего поступает много жалоб со стороны авторов и исполнителей относительно незаконного сбора вознаграждения с субъектов (пользователей) хозяйствования за коммерческое использование музыкальных произведений и его распределения между самими организациями, а также владельцами авторских и смежных прав, интересы которых они представляют.

С целью решения этой проблемы созданная при Кабинете министров Украины совместная рабочая группа с участием МВД разработала изменения в нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность организаций коллективного управления.