Google собирается добавить блокировщик рекламы в Chrome

В новой версии браузера Google Chrome появится функция блокировки рекламы, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, компания рассматривает возможность работы блокировщика в двух режимах - отключения определенных типов рекламы и отключения всей рекламы на некоторых сайтах.

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Блокировщик рекламы планируется встроить и в мобильную, и в десктопную версии браузера, пишет "Медуза".

Добавив возможность блокировки рекламы в свой браузер, предполагает издание, Google хочет снизить число установок сторонних приложений, выполняющих эту функцию.

О создании версии Google Chrome с возможностью блокировки рекламы компания, по данным издания, объявит «в ближайшие недели». В Google как-либо комментировать эти сообщения пока отказались.

Реклама принесла Google около 60 миллиардов долларов выручки в 2016 году.