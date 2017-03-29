Кабмин утвердил гранты 20 докторам наук для проведения собственных исследований

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента Украины, который предусматривает предоставление грантов 20-ти докторам наук в возрасте до 45 лет на общую сумму 3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Отмечается, что деньги на эти гранты уже зарезервированы в государственном бюджете на 2017 год. После подписи президентом Украины соответствующего распоряжения эти средства будут предоставлены ученым.

По данным МОН, для получения грантов на конкурс Государственного фонда фундаментальных исследований было подано 106 заявок. По результатам конкурса были определены 20 победителей.

Также в министерстве напомнили, что недавно, 22 марта, правительство приняло проект распоряжения президента Украины, который предусматривает предоставление грантов 54-м молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. грн.