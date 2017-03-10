Минобразования утвердило новые требования к оформлению диссертации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, такие изменения предусмотрены приказом ведомства от 12 января 2017 года №40 (зарегистрирован в Минюсте 3 февраля 2017 года № 155/30023). Приказ вступает в силу с 10 марта 2017 года.

«Несмотря на новые требования, переделывать уже написанные работы не требуется - нововведения не распространяются на диссертации, представленные в специализированные ученые советы до вступления в силу приказа Министерства образования и науки Украины от 12 января 2017 года № 40», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что аннотация - это новый структурный элемент диссертации. Предполагается, что со временем она полностью заменит существующий сегодня автореферат.

«После введения правила, что текст диссертации должен публиковаться в Интернете (а впоследствии и в Национальном репозитарии академических текстов), необходимость написания автореферата почти исчезла. Однако, чтобы ознакомиться с кратким содержанием диссертации, некий «дайджест» работы все же необходим. Его роль и сыграет аннотация», - пояснил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования Андрей Шевцов.

Он сообщил, что сейчас, в переходный период, согласно постановлению КМУ от 24 июля 2013 года № 567 «Об утверждении порядка присуждения научных степеней» авторефераты пока остаются. Окончательно автореферат исчезнет, когда будут приняты новые правила присуждения научных степеней, которые должно разработать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) уже для спецсоветов, которые будут автономно созданы академическими заведениями и аккредитованы НАОКВО.

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По новым правилам подготовка диссертации должна быть на государственном языке и по желанию соискателя - на английском или другом языке, связанном с предметом исследования. При этом обязательно нужно будет представить перевод работы в диссертационный совет. Аннотация будет подаваться на государственном и английском языках, а также на третьем языке, связанном с предметом исследования.

В ведомстве подчеркнули, что проще становятся требования к оформлению списка использованных источников в диссертации. В частности, по выбору можно использовать Национальный стандарт Украины «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления. ГСТУ 8302:2015» или один из стилей, отнесенных к рекомендованному перечню стилей оформления списка научных публикаций, которые являются общеупотребительными в зарубежной практике оформления научных работ.