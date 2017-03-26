NASA показало новое фото масштабного урагана на Юпитере

NASA опубликовало снимок одного из масштабных ураганов на Юпитере – Большого темного пятна. Фото сделала станция "Юнона".

"Юнона" сделала снимок, находясь на расстоянии 14,5 тысяч километров от поверхности Юпитера.

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Отмечается, что Большое темное пятно отличается от Большого красного пятна на Юпитере тем, что оно располагается вблизи северного полюса планеты.

Если Красное пятно является устойчивым образованием, то Темное пятно может появляться и исчезать с периодом в несколько месяцев.

Ранее, NASA опубликовало фотографии одного из спутников Сатурна – Пана, который похож на пельмень. Фотографии опубликованы на официальном сайте агентства. Сообщается, что фотографии сделал зонд Cassini с рекордно близкого расстояния — 24 572 километров.