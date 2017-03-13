В Китае самый большой в мире радиотелескоп открыли для туристов

10:06, 13 марта 2017
Наука и IT
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Самый большой в мире радиотелескоп с одним «зеркалом» FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) был открыт для публики. Посетить его бесплатно могут до двух тысяч человек в день.

facebook.com/PeoplesDaily

Из-за чувствительности устройства туристов попросят сдавать мобильные телефоны, цифровые камеры и умные браслеты перед выходом на смотровую площадку, передает TJournal со ссылкой на Peoples Daily.

Радиотелескоп, расположенный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, начал работу осенью 2016 года.

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В ходе работы над проектом власти приняли решение переселить более девяти тысяч человек, проживавших в окрестностях телескопа, ради создания «зоны тишины» вокруг FAST.

В течение двух или трёх лет его продолжат настраивать и проводить с его помощью внутренние исследования, после чего он будет открыт для работы учёных со всего мира. По утверждению главного инженера проекта, китайский радиотелескоп будет оставаться крупнейшим в мире ещё 10-20 лет.

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Теги: #Китай#радиотелескоп