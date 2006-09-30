В Париже открывается международный автосалон

Ведущие мировые автостроители представят свои новейшие разработки, серийную продукцию, оригинальные конструкторские идеи и технологические решения на международном автосалоне "Мондьяль-2006", который открывается в субботу в Париже.

По словам организаторов этого автошоу, считающегося одним из самых крупных и популярных в мире, его посетителей ожидает рекордное количество мировых и европейских премьер - более 90.

По традиции, накануне официального открытия салона для широкой публики в выставочном комплексе прошел день прессы, во время которого журналисты смогли первыми оценить многие новинки конструкторской мысли.

Европейские, американские и азиатские автостроители демонстрируют на салоне новейшие серийные автомобили и концепт-кары, которые станут прообразом будущих перспективных моделей. Пежо, Рено, Мерседес, Ауди, Порше, Бентли, Альфа-Ромео, Форд, Додж, Ниссан, Мазда - вот далеко не полный перечень марок, подготовивших сюрпризы для посетителей автошоу.

Тольяттинский АвтоВАЗ, единственный на салоне представитель российского автопрома, покажет в Париже свою новую модель "Приора", а также модификации "Калины" и "Нивы".

Работа парижского автошоу продлится до 15 октября, и за это время, как рассчитывают организаторы, число его посетителей превысит полтора миллиона человек. Освещать работу автосалона будут свыше 11 тысяч журналистов из более чем 90 стран мира.

РИА "Новости"