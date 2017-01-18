В Токио показали "котогаджет", считывающий уровень стресса у домашнего любимца (фото)

Устройство "Vital Suit" было представлено на выставке в Токио, сообщает Reuters.

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Гаджет может считывать сердцебиение домашнего животного путем сбора данных из устройства в форме жилета.

Теперь каждый может узнать о наличии стресса у домашнего любимца.