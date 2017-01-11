Volvo планирует выпустить свой первый электрокар в 2019 году

Об этом сообщает Autonews.

«Мы на полной скорости двигаемся вперед в разработке нашего первого полностью электрического автомобиля. Запуск проекта ожидается в 2019 г., и в будущем он будет продолжен. Это будет целая линейка продуктов», - рассказал на автосалоне в Детройте глава отдела исследований и разработок Volvo Хенрик Грин.

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Первым электрокаром Volvo станет среднеразмерный седан. Ранее сообщалось, что запас хода автомобиля без подзарядки составит более 500 километров.

«Зеленые» автомобили будут строиться на платформах SPA и CMA, которые подходят для размещения гибридных и электрических силовых агрегатов. Всего компания Volvo планирует продать к 2025 г. около миллиона «зеленых» автомобилей. Для этого каждая новая модель шведского бренда будет получать гибридную версию. Также перед шведской компанией стоит задача построить к 2021 г. полностью автономный автомобиль.