Volkswagen представил обновленный Touareg (фото)

Концерн Volkswagen представил обновленную версию своего внедорожника Touareg. Автомобиль 2007 модельного года будет показан публике на автосалоне в Париже в конце сентября, сообщает Autoblog.com.

Внешность Touareg теперь больше напоминает другие современные модели Volkswagen - Passat и купе-кабриолет Eos. Автомобиль получил новую головную оптику, передний бампер и хромированную решетку радиатора, а также новые передние крылья и боковые зеркала заднего вида. Сзади также появились новые фары и измененный бампер. Некоторые перемены произошли и в интерьере внедорожника: рестайлинговая версия будет оснащаться новыми сидениями и высококлассной аудиосистемой.

Технические изменения в основном коснулись настроек системы стабилизации (ESP). Инженеры Volkswagen установили на Touareg систему, препятствующую опрокидыванию внедорожника, а также систему ABSPlus. Представители Volkswagen уверяют, что это позволило увеличить эффективность тормозов в сложных условиях на 20 процентов.

Для обновленного Touareg предлагается четыре мотора. Это дизели объемом 2,5 и 3,0 литра и мощностью 174 и 225 лошадиных сил, бензиновый мотор V6 объемом 3,6 литра и мощностью 380 лошадиных сил, а также пятилитровый дизельный V10, развивающий 313 лошадиных сил.

Это первый рестайлинг Touareg с момента его появления в 2002 году.

Автолента.ру