Ученые определили самый полезный сезон для бега (видео)
07:46, 29 декабря 2016Наука и IT
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Ученые из университета Сент-Мэри установили, что бегать зимой полезнее, чем летом.
Исследователи провели по этому поводу эксперимент, говорится в сюжете ТСН.
Шестеро спортсменов 40 минут бегали при температуре в 22 и 8 градусов. Результаты впечатляют: летом результативность забегов у всех гораздо ниже.
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Объясняется это тем, что низкая температура облегчает нагрузку, потому что сердце бьется медленнее, а запасы воды организм тратит не так быстро. Однако в исследовании речь идет о типичных британских температурах.
Украинцам, если ориентироваться на градусы, самое полезное бегать весной и осенью.
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