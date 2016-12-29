Ученые определили самый полезный сезон для бега (видео)

Исследователи провели по этому поводу эксперимент, говорится в сюжете ТСН.

Шестеро спортсменов 40 минут бегали при температуре в 22 и 8 градусов. Результаты впечатляют: летом результативность забегов у всех гораздо ниже.

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Объясняется это тем, что низкая температура облегчает нагрузку, потому что сердце бьется медленнее, а запасы воды организм тратит не так быстро. Однако в исследовании речь идет о типичных британских температурах.

Украинцам, если ориентироваться на градусы, самое полезное бегать весной и осенью.