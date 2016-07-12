Ученые признали недостаток воды причиной ожирения

17:30, 12 июля 2016
Наука и IT
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Исследователи из Мичиганского университета получили новые данные, показывающие, что недостаточное употребление воды может способствовать лишнему весу. 

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Это может стать аргументом в пользу мнения, что питьевая вода может помочь в борьбе с ожирением, передает Lenta.ru. Авторы работы изучили данные 9528 людей, участвующих в когортном исследовании Nutrition Examination Survey. Оказалось, что высокий индекс массы тела связан с недостаточной гидратацией организма. При этом примерно треть людей от 18 до 64 лет употребляли малые количества воды. Исследователи отмечают, что их результаты не показывают причинно-следственную взаимосвязь между ожирением и плохим снабжением тела водой, поскольку они основаны на показателях, оцененных только один раз на всем протяжении когортного исследования.

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Ученые советуют есть больше фруктов, овощей и другую пищу, содержащую большие количества воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма. Однако они подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения, действительно ли снабжение тела водой может способствовать уменьшению веса.

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