В горах Китая построят невидимый мост (фото)
14:59, 16 декабря 2016Наука и IT
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В горном массиве в Чжанцзяцзе в Китае планируется строительство моста, который будет практически невидимым.
Мост, как сообщается, органично впишется в окружающую среду / martinduplantier.com
Об этом сообщает The Daily Mail.
Конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла. Также в проекте задействуют камень - он будет становится отражающим во влажном состоянии. Вода будет распыляться каждые семь минут, создавая временное облако и туманный эффект между горами.
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Стоимость такого проекта составит более 4 млн долларов / martinduplantier.com
«Идея заключается в том, что структура отражает окружающую среду», - сказано в сообщении.
Стоимость конструкции составит более 4 миллионов долларов.
Ранее в Китае официально открыли самый длинный в мире мост со стеклянным дном.
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