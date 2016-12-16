В горах Китая построят невидимый мост (фото)

Об этом сообщает The Daily Mail.

Конструкция будет построена из зеркальной нержавеющей стали и стекла. Также в проекте задействуют камень - он будет становится отражающим во влажном состоянии. Вода будет распыляться каждые семь минут, создавая временное облако и туманный эффект между горами.

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«Идея заключается в том, что структура отражает окружающую среду», - сказано в сообщении.

Стоимость конструкции составит более 4 миллионов долларов.

Ранее в Китае официально открыли самый длинный в мире мост со стеклянным дном.