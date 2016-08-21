В Китае официально открыли самый длинный в мире мост со стеклянным дном

Мост, который простирается на 430 м в длину, подвешен на высоте 300 м над землей, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" Уникальное сооружение состоит из 99 панелей прозрачного стекла и расположено между двумя горными вершинами в национальном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Китая Хунань.

Одновременно на нем могут находиться до 800 человек. Архитектором новой туристической приманки стал израильский мастер высокотехнологичных конструкций Хаим Дотан.

За день только 8 тыс. людей смогут пройтись по мосту. Билеты для посещения моста нужно бронировать заранее, цена составит $20. Посетителям запретят брать с собой фотокамеры и палки для селфи, а также проходить по мосту в туфлях на шпильке.