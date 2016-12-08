В Швейцарии выпустили электромобиль с садом (видео)

Об этом сообщает "Популярная механика".

"Автомобиль с говорящим названием Oasis оборудован электрической силовой установкой и автопилотом, но главная его особенность — большой отсек под лобовым стеклом для выращивания растений. Rinspeed уверяет, что в этом саду достаточно места, чтобы выращивать небольшие растения, такие как редис или дерево бонсай", - отмечается в публикации.

Oasis оснащен электронным помощником с голосовым управлением, который умеет даже делать фотографии с помощью встроенной камеры и выкладывать их в Instagram, если кому-то это нужно. Передняя панель представляет собой изогнутый экран с разрешением 5К и функцией распознавания жестов. Рулевое колесо можно сложить в режиме автопилота и превратить его в столик. Рулевая колонка украшена механическими часами - для контраста.

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Показания приборов проецируются на лобовое стекло, а багажный отсек в задней части электромобиля оборудован подогревом и охлаждением, чтобы, по задумке швейцарцев, перевозить в нем пиццу или роллы. Oasis дает своему владельцу возможность каршеринга — при помощи специальной программы можно задать пункт назначения и найти попутчика по интересам, например, чтобы вместе отправиться на концерт или в кино.

Публичная премьера Rinspeed Oasis состоится в январе на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе и на автосалоне в Нью-Йорке (США).