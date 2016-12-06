В сеть вышел трейлер новой части легендарных Трансформеров - Последний рыцарь

Это уже пятая часть экранизации легендарных "Трансформеров".

Режиссером фильма станет Майкл Бэй, снявший предыдущие четыре части киносаги.

Главные роли в новой части исполнят Марк Уолберг, Стэнли Туччи, Тайриз Гибсон, Джон Туртурро и другие.

Читайте такжеПо книге о мире Гарри Поттера снимут пять новых фильмов

Отметим, в основе "Трансформеров" лежит история, повествующая о войне между инопланетными разумными машинами, которые могут трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику. Изначально "трансформеры" были просто серией игрушек американской компании "Hasbro" и японской компании "TakaraTomy". Когда они стали довольно популярны, началась работа над созданием мультсериала и комиксов. В 2007 году состоялась премьера одноименного фильма.