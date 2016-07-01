В США расследуют гибель водителя автомобиля Tesla, который ехал в режиме автопилота

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства, передает РБК.

Инцидент произошел 7 мая в городе Уиллистон, штат Флорида, в нем погиб водитель Tesla Model S 2015 года. Авария произошла, когда грузовая фура свернула налево перед автомобилем на перекрестке. Предварительное расследование затрагивает 25 тыс. автомобилей Model S.

В свою очередь в Tesla заявили, что это первый известный случай аварии с летальным исходом за все время использования автопилота на ее автомобилях. В компании пояснили, что ни водитель Tesla, ни автопилот не заметили белый прицеп фуры из-за яркого света, поэтому тормоз не применялся. Высокий дорожный просвет прицепа, его положение на трассе и «чрезвычайно необычные обстоятельства» ДТП привели к тому, что нижняя часть фуры столкнулась с передним стеклом Model S, отметили в Tesla.

При этом в Tesla напомнили, что автопилот является вспомогательной функцией и требует от водителя держать руки на руле. Автомобиль постоянно напоминает об этом и автоматически замедляется, пока водитель не положит руки на руль. Функция автопилота по-прежнему находится в стадии бета-тестирования, сообщили в компании.