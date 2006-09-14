Honda представила новый Civic Type-R (фото)

Компания Honda распространила первые официальные сведения, касающиеся нового поколения "горячего" хэтчбека Honda Civic Type-R. Международный дебют новинки запланирован на Парижский автосалон, который пройдет осенью 2006 года, а ее продажи стартуют в первом квартале 2007 года.

Новый Type-R построен на базе трехдверной версии Honda Civic Type-S, но отличается от нее еще более агрессивным дизайном кузова и наличием под капотом более мощного мотора: двухлитрового "атмосферника", мощность которого достигает отметки в 201 лошадиную силу на 8000 оборотах в минуту. Этот двигатель - модернизированная версия уже известного мотора от предыдущего поколения Type-R, который, по заверениям инженеров, стал еще более отзывчивым, а также получил новые балансирные валы и оснащается дроссельной заслонкой с электронным приводом.

Кроме того, новый мотор оснащен модернизированной системой изменения фаз газораспределения i-VTEC, которая переключается в мощностной режим на более низких оборотах - с 5200 оборотов в минуту. Водителю об этом напоминает специальный индикатор, расположенный в правой части электронной шкалы тахометра.

В результате, с нуля до ста километров в час Civic Type-R может ускоряться за 6,6 секунды, а его максимальная скорость составит 235 километров в час. Эти показатели почти полностью совпадают с характеристиками предыдущего поколения "горячего" хэтчбека, однако, по словам разработчиков, новинка отличается более "живым" характером и разгоняется до максимальной скорости немного быстрее.

Напомним также, что трехдверная версия Honda Civic на 20 миллиметров шире аналогичной пятидверной модификации, а новый Type-R еще и на 15 миллиметров ниже. Кроме того, у "горячего" хэтчбека более жесткий кузов и собственные настройки подвески, в которой используются более жесткие амортизаторы и сайлент-блоки. Наконец, уже в базовой версии Type-R получит стильные 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 225/40.

В салоне новой версии Honda Civic появилось обшитое кожей рулевое колесо, настоящие спортивные сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой, а также алюминиевые накладки на педали и короткоходный рычаг переключения передач.

Отметим также, что помимо обычного Type-R в Honda собираются выпускать еще и облегченную на 40 килограммов версию этого хэтчбека. Такой автомобиль планируется использовать для подготовки гоночных автомобилей FIA Group N и Group A. Международной спортивной омологацией своей новинки японская компания займется уже в самое ближайшее время.

Лента.ру