Загадочные воронки на Марсе могут быть лучшим местом для поиска жизни - ученые

Об этом сообщает Icarus.

«Мы обратили внимание на это место, поскольку оно выглядит так, как будто там присутствуют три необходимых составляющих жизни: вода, тепло, минеральные элементы», - пояснил автор работы Джозеф Леви.

Впадина находится на равнине Эллада - округлой низменности в южном полушарии. Аналогичная воронка была найдена в области Galaxias Fossae.

По словам ученых, обнаруженные впадины похожи на так называемые ледяные котлы, образующиеся в Исландии и Гренландии под ледниками, где извергаются вулканы. При помощи математического моделирования ученые высчитали объем вещества, исчезновение которого привело к провалам – 2,4 и 0,2 кубических километра для первой и второй воронок. По всей вероятности, провалы образовались, как и на Земле, из-за таяния льда. По мнению ученых, при этом процессе в течение долгого времени присутствовала жидкая вода, и возможно, существовали примитивные организмы. Поэтому такие воронки могут представлять интерес с точки зрения астробиологии.