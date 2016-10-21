Модуль "Schiaparelli" разбился при совершении посадки на Марс

20:57, 21 октября 2016
Наука и IT
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Снимки, сделанные с помощью орбитального аппарата NASA показывают, что модуль «Schiaparelli» упал на поверхность Марса с большей высоты, чем предполагалось, от двух до четырех километров и, вероятно, был разрушен во время удара.

Фото модуля после приземления / esa.int

Об этом сообщает Европейское космическое агентство, пишет slon.ru.

Предполагается, что модуль упал на скорости около 300 километров в час. Существует также вероятность, что «Скиапарелли» пострадал из-за взрыва топлива. Окончательная причина случившегося будет установлена после экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября модуль Schiaparelli миссии ExoMars совершил посадку на Марс. Вход в атмосферу и спуск Schiaparelli проходил в штатном режиме. Впрочем позже аппарат потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты.

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Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускового модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.

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