Модуль "Schiaparelli" разбился при совершении посадки на Марс

Об этом сообщает Европейское космическое агентство, пишет slon.ru.

Предполагается, что модуль упал на скорости около 300 километров в час. Существует также вероятность, что «Скиапарелли» пострадал из-за взрыва топлива. Окончательная причина случившегося будет установлена после экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября модуль Schiaparelli миссии ExoMars совершил посадку на Марс. Вход в атмосферу и спуск Schiaparelli проходил в штатном режиме. Впрочем позже аппарат потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты.

Читайте такжеМодуль готов к работе: в ESA отрицают, что Schiaparelli разбился во время посадки на Марс

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускового модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.