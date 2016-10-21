Модуль "Schiaparelli" разбился при совершении посадки на Марс
Снимки, сделанные с помощью орбитального аппарата NASA показывают, что модуль «Schiaparelli» упал на поверхность Марса с большей высоты, чем предполагалось, от двух до четырех километров и, вероятно, был разрушен во время удара.
Об этом сообщает Европейское космическое агентство, пишет slon.ru.
Предполагается, что модуль упал на скорости около 300 километров в час. Существует также вероятность, что «Скиапарелли» пострадал из-за взрыва топлива. Окончательная причина случившегося будет установлена после экспертизы.
Как сообщал УНИАН, 19 октября модуль Schiaparelli миссии ExoMars совершил посадку на Марс. Вход в атмосферу и спуск Schiaparelli проходил в штатном режиме. Впрочем позже аппарат потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты.
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Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускового модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.