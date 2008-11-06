Кабмин решил объединить компьютерные ресурсы

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой научно-технической программы внедрения и применения грид-технологий на 2009-2013 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

По словам министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, Концепция разработана Минэкономики с целью решения вопроса отсутствия в Украине механизма для обработки больших информационных массивов в разных сферах социально-экономической деятельности.

«В ведущих странах мира такая проблема решается именно с помощью грид-технологий… Создание подобных систем радикально улучшит эффективность использования совокупных компьютерных ресурсов страны, предоставит принципиально новые возможности для решения сложных задач и проблем науки, здравоохранения, экономики, образования», - убежден Б.ДАНИЛИШИН.

Справка УНИАН. Грид (англ. - сеть) или грид-инфраструктура - это распределенная программно-аппаратная компьютерная сеть с принципиально новой организацией вычислений и управления потоками заданий и данных.

Такая компьютерная инфраструктура предназначена для объединения вычислительных мощностей многообразных организаций. На основе технологии Грид (грид-технологии) осуществляется интеграция региональных и даже национальных вычислительных компьютерных инфраструктур для создания объединенных интернациональных ресурсов, чтобы решать крупные научно-технические задачи. В Грид предусмотрена интеграция большого объема географически отдаленных компьютерных ресурсов. В идеальном случае пользователю не нужно знать, где размещены ресурсы, которые он использует (в этом и есть аналогия с сетью электроснабжения).