В США беспилотный грузовик доставил груз пива (видео)

Американская компания Otto, принадлежащая Uber, впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза, передает N+1.

Первым грузом беспилотного грузовика Otto стало пиво, в рамках выполненного рейса было доставлено 51744 банок светлого лагера «Будвайзер».

Пиво, сваренное на заводе пивоваренной компании Anheuser-Busch в городе Ловланд, штат Колорадо, было доставлено в город Колорадо Спрингс. Протяженность маршрута составила около 200 километров, при этом фура двигалась в автономном режиме большую часть пути - 160 километров по шоссе. Средняя скорость грузовика в автономном режиме составляла 90 километров в час.

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Водитель управлял грузовиком только в городской черте. После выезда на шоссе он отстегнул ремень безопасности, переместился в заднюю часть кабины и большую часть пути даже не находился в кресле водителя. Маршрут следования беспилотного грузовика был согласован с властями штата Колорадо, также за грузовиком на протяжении всего пути следовала патрульная машина.

Беспилотный грузовик Otto построен на базе серийного тягача Volvo, который дополнительно оснащен парой камер для распознавания разметки, фронтальным радаром, лидаром и GPS-модулем.

Как сообщал УНИАН, 20 октября все автомобили Tesla будут выпускаться с полностью автономным встроенным автопилотом. Работать он сможет после того, как будет окончательно протестирован. В компании прогнозируют, что это произойдет к концу 2017 года. Автопилот должен обеспечить более высокий уровень безопасности, чем при управлении человеком.