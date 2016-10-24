Космический корабль Cygnus, запущенный ракетоносителем с украинским двигателем, прибыл на МКС
07:57, 24 октября 2016Наука и IT
2158
Грузовой корабль Cygnus, запущенный в космос ракетоносителем с первой степенью украинского производства, совершил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Космический корабль Cygnus состыковался с МКС / twitter.com/NASA_Astronauts
Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Читайте такжеАнонсирован новый запуск ракеты-носителя Antares с украинской ступенью
"Грузовой корабль Cygnus компании Orbital ATK осуществил стыковку с модулем Unity Международной космической станции", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что он доставил на МКС почти две с половиной тонны снаряжения и еды.
“Formation flying at Mach 25: Cygnus arrival, capture, and berthing to @Space_Station." #AstroKatepic.twitter.com/LmG2Zt6kNB— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 23, 2016
Напомним, ракета-носитель Antares-230 с транспортным грузовым кораблем Cygnus 18 октября стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter