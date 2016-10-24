Космический корабль Cygnus, запущенный ракетоносителем с украинским двигателем, прибыл на МКС

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

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"Грузовой корабль Cygnus компании Orbital ATK осуществил стыковку с модулем Unity Международной космической станции", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что он доставил на МКС почти две с половиной тонны снаряжения и еды.

Напомним, ракета-носитель Antares-230 с транспортным грузовым кораблем Cygnus 18 октября стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.