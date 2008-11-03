Киберпреступность захлестнула Британию

В Великобритании растет количество преступлений в сфере высоких технологий - в 2007 году их число увеличилось на 9% по сравнению с 2006 годом, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

По данным компании Garlik, занимающейся проблемами компьютерной безопасности, в прошлом году в Соединенном Королевстве было совершено более 3,5 млн киберпреступлений. В основном они связаны с мошенничеством, а также рассылкой электронных писем с угрозами или оскорблениями.

Согласно исследованию, за последнее время заметно выросла доля финансового мошенничества в интернете. В 2007 году было зафиксировано более 250 тысяч таких случаев - это на 20% больше, чем годом ранее. При этом специалисты полагают, что число финансовых махинаций в сети возрастет еще больше из-за разразившегося кредитного кризиса.

В докладе отмечается, что подобные преступления совершаются все более профессионально, а властям все время приходится искать новые методы борьбы с теми, кто использует возможности виртуального пространства в интересах криминальных структур.

Широко распространенным видом киберпреступлений в Британии стала торговля личными данными граждан. По оценкам компании Garlik, в 2007 году черный рынок конфиденциальной информации вырос вдвое.

Более 2 млн британцев пожаловались в минувшем году на нарушение неприкосновенности их частной жизни. Речь идет о таких видах "виртуального харассмента" как отправка электронных писем с угрозами или оскорблениями и попытки шантажа.

Хотя доклад Garlik констатирует рост числа киберпреступлений, многие специалист уверены, что это всего лишь вершина айсберга.

"Преступность в виртуальном пространстве стоит стране сотен миллионов ежегодно. Одни лишь розничные продавцы потеряли более 270 миллионов фунтов в 2007 году из-за интернет-мошенничества. И это только данные, предоставленные банками", - говорит Эндрю Гудвил из компании The 3rd Man, которая специализируется на предотвращении преступлений, связанных с банковскими картами. По его мнению, любой человек, пользующийся интернетом, может стать целью интернет-преступников.