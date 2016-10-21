СМИ: Samsung блокирует видео с пародиями на горе-смартфоны Galaxy Note 7
Компания Samsung, как предполагается, блокирует видео с пародиями на возгорающиеся смартфоны Galaxy Note 7.
Об этом сообщает BBC.
Многие геймеры продемонстрировали модификации для игры Grand Theft Auto V, в которых вместо гранат используются Galaxy Note 7. Однако некоторые пользователи утверждают, что видеосервис YouTube заблокировал их ролики в связи с жалобой об авторских правах.
Samsung пока не прокомментировал данную ситуацию.
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В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями. 2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой.