Samsung открывает в аэропортах пункты замены воспламеняющихся Galaxy Note 7

Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, производитель надеется остановить пассажиров с опасным смартфоном в последний момент.

Первый подобный сервис, судя по всему, внедрен в аэропортах Южной Кореи.

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Samsung официально подтвердил, что пункты обмена открываются в Австралии. Также есть информация о аналогичных пунктах в США.

Такие точки расположены перед зонами обзора. Пользователям предлагают обменять смартфон (на какую именно модель, не уточняется).

По оценке аналитиков, несмотря на отзыв и снятия с производства Galaxy Note 7, еще более 1 млн смартфонов данной модели находятся в пользовании.

В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями. 2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой.

Однако самопроизвольные возгорания аппаратов продолжились, и всего через 10 дней руководство корпорации "из соображений безопасности" объявило о полной остановке производства этих смартфонов, которые должны были составить конкуренцию iPhone 7 американской корпорации Apple.