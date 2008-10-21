Найден способ дальнего перехвата данных с клавиатур

Исследователи из Высшей федеральной политехнической школы в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) обнаружили возможность перехвата текстов, набираемых на проводной клавиатуре, с расстояния до 20 метров, в том числе через стены.

Эксперимент основывался на том, что проводные клавиатуры излучают электромагнитные волны, так как содержат электронные компоненты. Исследователи измерили излучение при нажатии отдельных клавиш, а затем настраивали приемник на определенную частоту и анализировали электромагнитный спектр, пытаясь обнаружить знакомые нажатия.

В ходе эксперимента было протестировано 11 различных моделей проводных клавиатур, в том числе PS/2, USB и ноутбучные. Исследователи опробовали четыре метода полного или частичного перехвата данных. Все проверенные клавиатуры оказались уязвимы для как минимум одного из этих методов.

Авторы эксперимента отмечают, что британец Маркус Кун (Markus Kuhn) в своей статье, посвященной анализу электромагнитных излучений от электронных приборов уже помещал клавиатуры в "группу риска", однако практических подтверждений этому не было.

Лента.ру