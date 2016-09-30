Конец 12-летней космической миссии: Rosetta упала на комету

Как и задумывалось учеными, он сел на комету Чурюмова-Герасименко, после этого связь с аппаратом пропала навсегда, передает Медуза.

На поверхности кометы Rosetta оказалась примерно в 13:39 по Киеву.

В ходе сближения с кометой Rosetta делала снимки небесного тела с минимального расстояния — раньше так близко он не подлетал.

Как рассказывал один из участников миссии Мэтт Тейлор, Rosetta фиксировала множество параметров газа, плазмы и пыли.

Читайте такжеRosetta обнаружила кислород в веществе кометы Чурюмова-Герасименко

Напомним, аппарат Rosetta был запущен в 2004 году. Его путь до кометы занял 10 лет.

В 2014 году впервые в истории ученым удалось посадить космический аппарат на комету: от Rosetta отстыковался зонд "Филы", который сел на небесное тело. Поскольку посадка прошла неидеально, связь с зондом пропала через три дня. Тем не менее, ученые получили достаточное количество данных с него. Поскольку комета отдалялась от Солнца, и шансов восстановить связь с "Филами" становилась все меньше, в феврале 2016-го ученые решили, что больше не будут посылать ему сигналы.

В ходе миссии Rosetta ученые опровергли теорию о том, что воду на Землю занесли кометы.