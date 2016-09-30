Космический аппарат Rosetta направлен на столкновение с кометой

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

Столкновением с небесным телом завершится миссия, длившаяся более 12 лет.

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«Следующая остановка — 67P/Чурюмова-Герасименко», — говорится в сообщении ESA в Twitter. Как уточняет агентство, столкновение с кометой должно произойти днем 30 сентября.

Столкновение аппарата с небесным телом будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее ESA опубликовало видеоролик, на котором смоделирован управляемый спуск Rosetta к комете.

Как сообщал УНИАН, ученые из Европейского космического агентства анонсировали сворачивание программы Rosetta.

Одноименная автоматическая станция 30 сентября упадет на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. В процессе этого будут включены все работающие приборы аппарата, в том числе камеры. К этому моменту Rosetta будет находиться на расстоянии 573 миллионов километров от Солнца и 720 миллионов километров от Земли. Сигнал от станции до планеты будет идти 40 минут.