Попытка обогнать Apple: Bloomberg объяснил взрывы смартфонов Galaxy Note 7

Исходя из этой информации, в Samsung посчитали, что если ускорить выход Note 7, то это позволит обогнать Apple в 2016 году, передает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Поэтому Samsung заставила поставщиков уложиться в более жесткие сроки, несмотря на огромное количество нововведений. Это и могло привести к браку в производстве.

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Как отмечает Bloomberg, сотрудники Samsung по мере приближения презентации работали практически без выходных, а заказчик в свою очередь постоянно менял характеристики устройства. Кроме того, некоторые работники компании из-за этого стали ночевать прямо в офисе.

В Samsung не стали комментировать информацию о спешке.

Кроме того, после поступления жалоб на воспламенения и взрывы аккумуляторов Note 7 в компании не могли решить, начать отзыв всех проблемных моделей или ограничиться заменой батарей.

На данный момент Samsung отозвала 2,5 миллиона смартфонов.