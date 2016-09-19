Попытка обогнать Apple: Bloomberg объяснил взрывы смартфонов Galaxy Note 7
Руководство Samsung перед анонсом нового iPhone узнало, что он не будет радикально отличаться от предыдущих моделей.
Исходя из этой информации, в Samsung посчитали, что если ускорить выход Note 7, то это позволит обогнать Apple в 2016 году, передает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Поэтому Samsung заставила поставщиков уложиться в более жесткие сроки, несмотря на огромное количество нововведений. Это и могло привести к браку в производстве.
Читайте такжеПожара не будет: Samsung объявила о выпуске обновления для опасных Galaxy Note 7
Как отмечает Bloomberg, сотрудники Samsung по мере приближения презентации работали практически без выходных, а заказчик в свою очередь постоянно менял характеристики устройства. Кроме того, некоторые работники компании из-за этого стали ночевать прямо в офисе.
В Samsung не стали комментировать информацию о спешке.
Кроме того, после поступления жалоб на воспламенения и взрывы аккумуляторов Note 7 в компании не могли решить, начать отзыв всех проблемных моделей или ограничиться заменой батарей.
На данный момент Samsung отозвала 2,5 миллиона смартфонов.