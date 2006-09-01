Китай поставит Пакистану шесть ядерных реакторов

Китай рассчитывает подписать в ноябре контракт на поставку Пакистану шести ядерных реакторов, сообщает агентство Синьхуа.

Мощность каждого реактора в рамках этих поставок должна составить 300 мегаватт.

Как сообщает агентство, ссылаясь на анонимного представителя Пакистана, предварительная договоренность достигнута еще в феврале прошлого года в ходе визита в КНР президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Согласно этой договоренности, реакторы будут построены в Пакистане при содействии Китая в течение ближайших десяти лет.

В 1999 году при помощи Китая в районе города Чашма провинции Пенджаб уже был построен реактор мощностью 300 мегаватт.Теперь там ведется строительство второго, близкого по мощности, реактора.