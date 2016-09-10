Apple уволила десятки сотрудников, работавших над созданием беспилотного автомобиля - NYT

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, сокращениям подверглись целые отделы, которые были причастны к проекту, известному под кодовым названием Titan.

Читайте такжеГлава Tesla Маск заявил, что Apple разрабатывает собственный электромобиль

Отмечается, что собеседникам запретили публично об этом говорить, а в самой компании Apple отказалась давать комментарии по этому поводу.

"Сокращения являются очередным свидетельством, что автопроект Apple сталкивается с проблемами", - говорится в материале издания.

Компания работала над проектом последние два года. В июле, как указывает издание, Apple пригласила Боба Мансфилда - бывшего старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения продуктов Apple - принять участие в этом проекте.

Под руководством Мансфилда, как пишет NYT, компания изменила направленность проекта. Apple заявила сотрудникам, что их увольнение является частью перезапуска проекта, пишет газета.

Читайте такжеСМИ узнали о разработке инженерами Apple беспилотного автомобиля

Apple никогда не признавала, что она работает над созданием автомобиля, однако генеральный директор компании Тим Кук, как пишет издание, заявлял, что автомобильная индустрия меняется. «Он, казалось, подтверждал существование автомобильного проекта во время ежегодного собрания акционеров», - пишет NYT.