Honda обещает выпустить беспилотные машины в 2020 году

Об этом сообщает Kyodo News.

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Компания собирается к этому времени разработать механизмы въезда и выезда автомобилей на скоростные трассы.

В первую очередь планируют продавать автомобили, которые способны держаться в полосе и соблюдать безопасную дистанцию по отношению к другим машинам.

Отметим, ранее о намерении начать выпуск беспилотных автомобилей заявили Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co.