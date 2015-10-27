Honda обещает выпустить беспилотные машины в 2020 году
09:39, 27 октября 2015Наука и IT
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Honda Motor намерена начать выпуск автомобилей на автопилоте к 2020 году.
Honda обещает выпустить беспилотные машины / honda.ca
Об этом сообщает Kyodo News.
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Компания собирается к этому времени разработать механизмы въезда и выезда автомобилей на скоростные трассы.
В первую очередь планируют продавать автомобили, которые способны держаться в полосе и соблюдать безопасную дистанцию по отношению к другим машинам.
Отметим, ранее о намерении начать выпуск беспилотных автомобилей заявили Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co.
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