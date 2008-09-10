Большой адронный коллайдер запустили: конца света не случилось

На новом крупнейшем в мире ускорителе элементарных частиц, который создан Европейской организацией ядерных исследований (CERN) близ Женевы, в среду проходят первые пробные эксперименты. Пока это только проверка работоспособности установки, сам эксперимент состоится 21 октября.

Большой адронный коллайдер (БАК) - ускоритель протонов, построенный на территории Швейцарии и Франции, не имеет аналогов в мире. Эта кольцевая конструкция протяженностью 27 км сооружена на 100-метровой глубине. В ней с помощью 120 мощных электромагнитов предполагается разогнать до близкой к световой скорости (99,9%) встречные пучки протонов.

Тысячи датчиков будут фиксировать моменты столкновения, что позволит исследователям глубже проникнуть в тайны материи. Понадобилось 10 миллиардов долларов и почти 20 лет, чтобы на границе двух государств - Франции и Швейцарии вырос самый большой из существующих сегодня в мире ускорителей элементарных частиц или адроннный коллайдер.

Ученые CERN полагают, что эксперимент позволит в миниатюре воспроизвести "Большой взрыв", который 13,7 миллиардов лет назад положил начало Вселенной.

Кроме того, специалисты рассчитывают получить новые данные о процессах преобразования материи в энергию, а также ожидают, что эксперимент поможет приоткрыть загадки антиматерии и взаимосвязи пространства и времени.

Подготовка к экспериментам вызвала большой резонанс и неоднозначную реакцию в мире. В частности, в конце августа группа европейских ученых направила жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, утверждая, что "эксперименты могут вызвать появление микроскопических "черных дыр", что приведет к глобальному катаклизму". Но суд отказался от рассмотрения этого обращения, посчитав его необоснованным.

Специалисты CERN убеждены, что эксперименты на новом ускорителе совершенно безопасны, о чем в преддверии пробного запуска БАК вновь заявил официальный представитель организации Джеймс Джилли.

newsru