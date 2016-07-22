Алкоголь может спровоцировать семь видов рака - ученые

Употребление алкоголя может привести к семи различным видам рака. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Addiction", передает Русская служба ВВС.

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В частности, алкоголь может привести к раку ротовой полости, горла, гортани, печени, кишечника и пищеварительного тракта, а также раку груди.

Как отмечается в исследовании, в 2012 году рак, возникший в результате употребления алкоголя, унес жизни полумиллиона человек во всем мире.

Ученые подчеркивают, что существуют серьезные доказательства того, что употребление алкоголя оказывает вредное воздействие на организм, хотя биологические механизмы этого пока неясны.