Радиотелескоп MeerKat показал фотографию 1300 галактик

Изображение, на котором запечатлено 1300 галактик, опубликовано в пресс-релизе на сайте проекта Square Kilometre Array, передает N+1.

На данный момент строительство MeerKat еще не полностью завершено - сейчас работают только 16 приемных антенн из 64. Несмотря на то, что телескоп работает только в четверть своей мощности, ему удалось "разглядеть" 1300 галактик на участке неба, где раньше было известно всего 70 галактик. Этот участок неба составляет всего 0,01% всей небесной сферы.

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Сейчас был завершен только первый этап строительства телескопа (AR1). На втором этапе (AR2) будут запущены уже 32 приемные антенны, а на третьем (AR2), завершение которого намечено на конец 2017 года, телескоп заработает в полную силу.

В будущем MeerKat станет частью радиоинтерферометра SKA, который будет иметь общую площадь антенн около одного квадратного километра.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.