Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска Dragon

Первая, возвращаемая, ступень ракеты успешно села на наземную площадку на космодроме, передает Lenta.ru.

С МКС корабль Dragon должен состыковаться 20 июля. На станцию будет доставлено более двух тонн груза, в том числе материалы для 280 научных экспериментов, работу над которыми ведет экипаж станции.

Launch controllers are GO and have begun loading propellant to the @SpaceX rocket. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQehttps://t.co/RXKjx2eQPB — NASA (@NASA) July 18, 2016

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Возвращение корабля Dragon на Землю с материалами со станции намечено на 29 августа. Dragon является единственным на сегодня кораблем, который способен возвращать грузы с орбиты на Землю.

Предыдущий старт Falcon 9 состоялся 15 июня, при этом первая ступеньсовершила жесткую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. В SpaceX сообщили, что ракету сохранить не удалось, тем не менее Falcon 9 вывела на расчетные орбиты два коммуникационных спутника Eutelsat 117 West B и ABS 2A.

Позднее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной неудачи могло стать то, что у одного из трех двигателей, задействованных при посадке, была низкая тяга.