В Йеллоустоне обнаружили неизвестные организмы, которые сравнили с инопланетными

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Lenta.ru.

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Специалисты обнаружили новый вид наноархеот Nanopusillus acidilobi. В размерах микроб достигает 100-300 нанометров и является одним из самых малых известных человеку одноклеточных организмов. Nanopusillus acidilobi паразитирует на своем хозяине - кренархеотах рода Acidilobus, у которых он забирает необходимые для первичного метаболизма биомолекулы.

Такой тип сосуществования организмов, по мнению микробиологов, является адаптацией к жизни в наземных геотермальных источниках Йеллоустонского национального парка.

Nanopusillus acidilobi был открыт культивированием на Acidilobus при помощи полученных ранее сведений о молекулярных и структурных особенностях наноархеот. Ученые отмечают сходство между наземной Nanopusillus acidilobi и их дальними родственниками - наноархеотами Nanoarchaeum equitans, обитающими в морской воде и впервые культивированными более десяти лет назад.

Напомним, в кишечнике человека впервые обнаружены бактерии, которым для выживания необходимы выделяемые мозгом химические вещества.